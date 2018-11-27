Міжнародні сили КFOR проведуть навчання на півночі Косова

Іллюстративне фото (facebook.com/pg.KFOR)

Навчання розгорнуться вздовж головних автошляхів

Міжнародні стабілізаційні сили KFOR протягом кількох найближчих днів проводитимуть навчання у північній частині Косова. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на заяву на сторінці KFOR у Facebook.

Як повідомляється, навчання розгорнуться вздовж головних автошляхів.

"Це нормальна тренувальна діяльність, не пов’язана із жодними загрозами. Ситуація під контролем, і KFOR продовжує захищати всіх громадян Косова, як це робить ще з 1999 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Олександр Вучич скликав екстрену нараду силовиків після арешту чотирьох сербів на півночі Косова.

Відзначимо, в січні 2018 року на півночі Косова застрелили лідера руху місцевих сербів. За даними ЗМІ, вбивця з автомобіля випустив в Івановича чотири кулі. Жертву нападу доставили в реанімацію, проте лікарям не вдалося врятувати життя політика. Відзначимо, в січні 2017 року його визнали винним у злочинах під час косовської війни в 1999-2000 роках і засудили до дев'яти років позбавлення волі, але вирок скасувала апеляційна інстанція.

Черговий раунд протистояння між Косово і Сербією проходить на тлі введення 100% мит з боку Пріштіни.