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Международные резервы Украины выросли благодаря крупному займу

Новина українською → Украина, Пятница 07 мая 2021 15:10
Международные резервы Украины выросли благодаря крупному займу Фото: международные резервы Украины выросли до 28 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Размер международных резервов Украины в течение апреля 2021 года вырос на 965,30 млн долларов (на 3,6%). На 1 мая размер резервов составил 28 000,06 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Международные резервы Украины выросли благодаря крупному займу

С начала года резервы сократились на 1132,83 млн долларов (на 3,9%).

Международные резервы Украины выросли благодаря крупному займу

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины в конце апреля разместило еврооблигации на сумму 1,250 млрд долларов с погашением в 2029 году. Доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.

Отметим, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз по размеру международных резервов на конец 2021 года до 29,8 млрд долларов. В январе НБУ ожидал объем на уровне 30,7 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение 2020 года вырос на 3 830,71 млн долларов (на 15,1%). На 1 января 2021 года размер резервов составил 29 132,89 млн долларов и достиг максимума за восемь лет.

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