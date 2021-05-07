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Міжнародні резерви України зросли завдяки великій позиці

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 15:10
Міжнародні резерви України зросли завдяки великій позиці Фото: міжнародні резерви України зросли до 28 млрд доларів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом квітня 2021 року зріс на 965,30 млн доларів (на 3,6%). На 1 травня розмір резервів склав 28 000,06 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Міжнародні резерви України зросли завдяки великій позиці

З початку року резерви скоротилися на 1132,83 млн доларів (на 3,9%).

Міжнародні резерви України зросли завдяки великій позиці

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України в кінці квітня розмістило єврооблігації на суму 1,250 млрд доларів з погашенням у 2029 році. Прибутковість нового випуску встановлена на рівні 6,875% річних.

Відзначимо, у квітні Національний банк України погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів на кінець 2021 року до 29,8 млрд доларів. У січні НБУ очікував обсяг на рівні 30,7 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3 830,71 млн доларів (на 15,1%). На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29 132,89 млн доларів і досяг максимуму за вісім років.

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