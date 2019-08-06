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Международные резервы Украины за июль выросли более чем на миллиард долларов

Новости » Экономика    06.08.2019 - 16:08
Международные резервы Украины за июль выросли более чем на миллиард долларов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Резервы выросли на 5,6%

Международные резервы Украины в июле выросли на 5,6% (на 1 271,1 млн долларов) до 21 840,13 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Как отмечается в сообщении, рост произошел прежде всего благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке, операции правительства по управлению государственным долгом, а также переоценке финансовых инструментов. 

В НАБУ напомнили, что в июле поступления от размещения ОВГЗ, номинированных в валюте, составили 1 005,6 млн долларов.

"Эти поступления почти полностью компенсировали платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. В прошлом месяце такие расходы составили 1 019,0 млн долларов (в эквиваленте), из которых 941,3 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, а остальные средства - на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальный банк Украины готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода. Нацрегулятор одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN разработал проект Правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.

Кроме того, по данным НБУ, в июне на валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).

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