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Міжнародні резерви України за липень зросли більш ніж на мільярд доларів

Новини » Економіка    06.08.2019 - 16:08
Міжнародні резерви України за липень зросли більш ніж на мільярд доларів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Резерви зросли на 5,6%

Міжнародні резерви України в липні виросли на 5,6% (на 1 271,1 млн доларів) до 21 840,13 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національного банку.

Як наголошується в повідомленні, зростання відбулося насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, операції уряду щодо управління державним боргом, а також переоцінки фінансових інструментів.

У НАБУ нагадали, що в липні надходження від розміщення ОВДП, номінованих у валюті, становили 1 005,6 млн доларів.

"Ці надходження майже повністю компенсували платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Минулого місяця такі витрати склали 1 019,0 млн доларів (в еквіваленті), з яких 941,3 млн доларів були спрямовані на обслуговування і погашення валютних ОВДП, а інші кошти - на виконання інших зобов'язань перед іноземними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національний банк України готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду. Нацрегулятор одночасно з введенням міжнародного номера банківського рахунку IBAN розробив проект Правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів.

Крім того, за даними НБУ, в червні на валютному ринку зберігалася сприятлива ситуація. Цього, серед іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, у тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті офіційний обмінний курс гривні до долара і євро в червні до травня зміцнився (на 2,6% і 0,6% відповідно).

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