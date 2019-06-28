НБУ назвал причину укрепления гривны к доллару

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На валютном рынке сохраняется благоприятная ситуация

Благодаря значительному предложению иностранной валюты на протяжении июня гривна к доллару умеренно укреплялась, а НБУ пополнял резерв с помощью валютных интервенций. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (июнь 2019 года).

Как отмечается в обзоре, на валютном рынке и в дальнейшем сохранялась благоприятная ситуация. После кратковременного усиления девальвационного давления в конце мая - начале июня, на протяжении большей части июня гривна умеренно укреплялась.

Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно), отмечается в обзоре.

Это позволило НБУ, не противодействуя рыночным тенденциям к укреплению обменного курса, пополнять международные резервы - в июне положительное сальдо операций НБУ на межбанковском валютном рынке превысил 322 млн долларов (1,4 млрд долларов с начала года), сообщили эксперты Нацбанка.

Напомним, по итогам решения относительно учетной ставки 6 июня НБУ заявил, что пауза в отношениях с Международным валютным фондом усиливает уязвимость экономики Украины и может привести к увеличению волатильности на финансовых рынках.

Отметим, что гривна находилась под девальвационным давлением в конце мая на фоне ухудшения внешних финансовых условий для стран с развивающимися рынками, а также усиления неопределенности в Украине.