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Международные резервы Украины за июнь выросли более чем на миллиард долларов

Новости » Экономика    05.07.2019 - 17:32
Международные резервы Украины за июнь выросли более чем на миллиард долларов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Резервы увеличились благодаря размещению евробондов и покупке валюты Нацбанком

Международные резервы Украины в июне выросли на 6,4% (на 1 236,82 млн долларов) до 20 638,90 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Как отмечается в сообщении, рост произошел прежде всего благодаря размещению правительством еврооблигаций и покупке Национальным банком валюты на межбанковском рынке.

В НБУ напомнили, что в июне правительство разместило еврооблигации на 1 млрд евро, а также получило 325,8 млн долларов и 148,0 млн евро от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В то же время общие выплаты по государственным долгам, номинированным в иностранной валюте, в июне были значительно меньше поступлений - 952,4 млн долларов.

"Положительно на объем резервов повлияла также благоприятная ситуация на валютном рынке, которая сложилась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне", - говорится в сообщении.

Эти факторы обусловили избыточное предложение валюты и дали Национальному банку возможность пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 млн долларов, добавили в НБУ.

Напомним, по данным НБУ, в июне на валютном рынке сохранялась благоприятная ситуация. Этому, среди прочего, способствовало преобладание предложения иностранной над спросом на нее, в том числе на наличном сегменте рынка. В результате официальный обменный курс гривны к доллару и евро в июне к маю укрепился (на 2,6% и 0,6% соответственно).

Отметим, глава НБУ Яков Смолий 6 июня сообщил, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз уровня международных резервов на конец 2019 года.

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