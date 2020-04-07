Международные резервы за месяц сократились на 2,1 млрд долларов

Размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2 118,72 млн долларов) и на 1 апреля составил 24 923,69 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, с начала года размер международных резервов сократился на 378,47млн долларов (на 1,5%).

При этом НБУ пересмотрел данные за предыдущий месяц: на 1 марта они составляли 27 042,41 млн долларов (ранее - 26 622,82 млн долларов).

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Напомним, ранее Национальный банк обнародовал данные о структуре международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов. По данным НБУ, 84% от объема резервов размещено в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом ААА)

В конце января 2020 года Национальный банк Украины улучшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года более чем на 5 млрд долларов - с 24 до 29,3 млрд долларов.