Международные партнеры Украины полностью поддерживают введение военного положения, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Первым поддержку Украине выразил генсек НАТО

Международные партнеры Украины полностью поддерживают решение о введение военного положения в приграничных областях страны. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о реакции мира на такое решение, президент отметил, что поддержку выразили ряд стран.

"Мы видим абсолютную поддержку решений, которые были приняты военным кабинетом, СНБО и Верховной радой. Я отдельно подчеркиваю, что вчера мы твердо стояли на позиции защиты конституционных прав и свобод граждан, включая избирательные права", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, вопрос об акте агрессии РФ в Азовском море был обсужден с рядом мировых лидеров. В частности, президентом Польши, кацлером Германии и Генсеком НАТО.

"Сразу же после этой ночи, когда мы направили текст указа (о военном положении, ред.) в Верховную раду я начал международные консультации с нашими партнерами. Первым с самого утра - это был Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, с которым мы согласовали немедленное проведение комиссии "Украина-НАТО" в Брюсселе", - сказал президент.

Речь шла о немедленном определение позиции НАТО в отношении акта агрессии против Украины.

"Комиссия была немедленно созвана и проведена. Позиция четко сформирована. После этого я переговорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Польша сейчас представляет наш регион в Совбезе ООН", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что российская резолюция не нашла поддержки в Совете безопасности ООН.

"Обращаю внимание, что через два часа после нас Россия также внесла проект резолюции о нарушении Украиной границ РФ. Вопрос России даже не был поставлен в повестку дня. А наш вопрос было внесен и нас поддержало абсолютное большинство членов Совбеза ООН", - добавил президент.

Напомним, после введения режима военного положения граждане Украины будут продолжать свободно пользоваться банковскими услугами и осуществлять поездки заграницу. Соответствующие ограничения будут введены только в отношении российских граждан.