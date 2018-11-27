Міжнародні партнери України повністю підтримують запровадження воєнного стану, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Першим підтримку Україні висловив генсек НАТО

Міжнародні партнери України повністю підтримують рішення про запровадження воєнного стану в прикордонних областях країни. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання про реакцію світу на таке рішення, президент зауважив, що підтримку висловили низка країн.

"Ми бачимо абсолютну підтримку рішень, які були прийняті воєнним кабінетом, РНБО і Верховною радою. Я окремо наголошую, що вчора ми твердо стояли на позиції захисту конституційних прав і свобод громадян, включаючи виборчі права", - заявив Порошенко.

За словами Порошенка, питання про акт агресії РФ у Азовського моря було обговорено з низкою світових лідерів. Зокрема, президентом Польщі, кацлером Німеччини та Генсеком НАТО.

"Одразу ж після ночі цієї безсоної, коли ми направили текст указу до Верховної ради я розпочав міжнародні консультації з нашими партнерами. Першим з самого ранку - це був Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, з яким ми погодили нейгане проведення комісії "Україна-НАТО" у Брюселі", - сказав президент.

Йшлося про негайне визначення позиції НАТО щодо до акту агресії проти України.

"Комісія була негайно скликана і проведена. Позиція чітко сформована. Після цього я переговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Польща зараз представляє наш регіон в Радбезі ООН", - додав він.

Порошенко наголосив, що російська резолюція не знайшла підтримки в Раді безпеки ООН.

"Звертаю увагу, що через дві години після нас Росія також внесла проект резолюції щодо порушення Україною кордонів РФ. Питання Росії навіть не було поставлено в порядок денний. А наше питання було внесено і нас підтримала абсолютна більшість членів Радбезу ООН", - додав президент.

Нагадаємо, після введення режиму воєнного стану громадяни України продовжуватимуть вільно користуватись банківськими послугами та здійснювати поїздки закордон. Відповідні обмеження будуть введені лише щодо російських громадян.