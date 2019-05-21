ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Между Киевом и Осло установят прямое авиасообщение

Новости » Экономика    21.05.2019 - 11:30
Между Киевом и Осло установят прямое авиасообщение
Фото: Осло (Pіxabay)

Авиакомпания SAS будет выполнять рейсы трижды в неделю

Авиакомпания "Скандинавские авиалинии" (SAS) начинает в октябре 2019 года прямой авиарейс Киев-Осло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

По данным пресс-службы, полеты авиакомпании "Скандинавские авиалинии" по маршруту Киев-Осло будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам, начиная с 26 октября 2019 года.

Посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк выразил отдельную благодарность руководству авиакомпании SAS и компании-оператора гражданских аэропортов Норвегии Avinor за решение использовать в названии авиарейса украинское правописание столице Украины латиницей - Kyiv.

"Для тысяч украинских и норвежских предпринимателей и инвесторов, студентов и ученых, представителей культуры и спорта, общественных деятелей и государственных служащих, членов украинской общины в Норвегии и их родных в Украине начало прямого авиасообщения между Украиной и Норвегией - очень радостная и долгожданная новость", - отметил Вячеслав Яцюк

Он также добавил, что успеху авиарейса Киев-Осло будет способствовать безвизовый режим между Украиной и Норвегией.

Напомним, национальный авиаперевозчик Великобритании - авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Киев.

Ранее авиаперевозчик Yanair отменил выполнение рейсов ди Львова в Барселону (Испания).

В США предупредили авиакомпании о рисках во время полетов над Персидским заливом Минтранспорта США приостановило авиасообщение с Венесуэлой
Новости Украины авиакомпанияНорвегияавиасообщение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь