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Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию

Новости » Политика    03.04.2019 - 12:46
Украина запретила нерегулярные авиарейсы в Россию
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Санкции на прямые рейсы в РФ распространятся на нерегулярные перелеты

После визита в Россию политика Юрия Бойко Кабинет министров запретил нерегулярные прямые авиаперелеты в Российскую Федерацию. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, с соответствующим решением выступил министр внутренних дел Арсен Аваков после того, как сообщил членам правительства о том, что в марте Юрий Бойко и глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук посетили РФ без нарушений закона.

"Поэтому мы предлагаем внести изменения в положение об использовании воздушного пространства Украины, разработанные для защиты государственной безопасности… Предлагаем запретить нерегулярные рейсы, за исключением тех, которые необходимы для миссий международных организаций - ООН, ОБСЕ и Красного Креста", - отметил Аваков.

После этого члены правительства поддержали запрет нерегулярных рейсов в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на пограничников и авиаслужбу открыли дело из-за полета Бойко и Медведчука в Россию. В то же время известно, что подозрений никому не вручали.

На прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на Медведчука и Бойко откроют дело. После этого украинские пограничники сообщили, что не могли отказать им в прямом перелете в Россию.

 

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