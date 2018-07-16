Yanair отменил рейсы Львов-Барселона

Авиакомпания YanAir подала заявку на отмену слотов для выполнения рейсов Барселона-Львов-Барселона

Авиаперевозчик Yanair отменил выполнения рейсов ди Львова в Барселону (Испания). Об этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта "Львов" в Facebook.

Сообщение об отмене полетов в Барселону пресс-служба аэропорта сообщила сегодня - в понедельник, 16 июля.

"Рейсы авиакомпании YanAir ANR5202 / ANR5201 на линии Барселона-Львов-Барселона отменен. Авиакомпания YanAir подала заявку в отличие слотов", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе авиакомпании сообщений о причинах отмены полетов в Барселону нет.

Напомним, недавно компания Вravo Airways отменила четыре рейса из Львова в Турцию и Тунис. Так, авиакомпания отменила рейсы на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться 13 июля 2018 в 15:35 и 16:35.

Кроме того, были отменены рейсы на линии Монастир-Львов-Монастир, которые запланированы на 14 июля - в 12:30 и 13:40.

Добавим, что на прошлой неделе также задержался с вылетом рейс украинской авиакомпании SkyUp из Львова в Хургаду (Египет).