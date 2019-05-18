British Airways прекратит полеты из Лондона в Киев

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С 3 октября авиакомпания прекратит выполнять перелеты в и из Киева в Лондон

Национальный авиаперевозчик Великобритании, авиакомпания British Airways объявила о прекращении рейсов из Лондона в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу компании.



Полеты по этиму направлению, указали в пресс-службе, "больше не являются коммерчески целесообразными". С 3 октября авиакомпания прекратит выполнять перелеты в и из Киева в столицу Британии.

В будущем, отметили в авиакомпании, там планируют работать с другими перевозчиками, чтобы перебронировать билеты пассажиров, у которых уже есть подтвержденное бронирование на рейсы по направлению Лондон - Киев после 3 октября.

Напомним, авиаперевозчик Yanair отменил выполнения рейсов ди Львова в Барселону (Испания).

"Рейсы авиакомпании YanAir ANR5202 / ANR5201 на линии Барселона-Львов-Барселона отменен. Авиакомпания YanAir подала заявку в отличие слотов", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе авиакомпании сообщений о причинах отмены полетов в Барселону нет.