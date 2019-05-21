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Між Києвом і Осло встановлять пряме авіасполучення

Новини » Економіка    21.05.2019 - 11:30
Між Києвом і Осло встановлять пряме авіасполучення
Фото: Осло (Pіxabay)

Авіакомпанія SAS виконуватиме рейси тричі на тиждень

Авіакомпанія "Скандинавські авіалінії" (SAS) започатковує у жовтні 2019 року прямий авіарейс Київ-Осло. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

За даними прес-служби, польоти авіакомпанії "Скандинавські авіалінії" за маршрутом Київ-Осло будуть виконуватися тричі на тиждень щовівторка, щочетверга та щосуботи, починаючи з 26 жовтня 2019 року.

Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк висловив окрему вдячність керівництву авіакомпанії SAS та компанії-оператора цивільних аеропортів Норвегії Avinor за рішення використовувати у назві авіарейсу український правопис столиці України латиницею - Kyiv.

"Для тисяч українських і норвезьких підприємців та інвесторів, студентів та науковців, представників культури та спорту, громадських діячів та державних службовців, членів української громади в Норвегії та їхніх рідних в Україні започаткування незабаром прямого авіасполучення між Україною та Норвегією є дуже радісною та довгоочікуваною новиною" -  відзначив Вячеслав Яцюк.

Він також додав, що успіху майбутнього авіарейсу Київ-Осло сприятиме безвізовий режим між Україною та Норвегією.

Нагадаємо, національний авіаперевізник Великої Британії, авіакомпанія British Airways оголосила про припинення рейсів з Лондона до Києва.

Раніше авіаперевізник Yanair скасував виконання рейсів ді Львова в Барселону (Іспанія).

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