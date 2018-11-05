Міжбанківська система передачі даних SWIFT почала відключати іранські банки

Фото: SWIFT (twitter.com/mubasher)

В SWIFT заявили про припинення надання послуг кільком іранським банкам

В банківській системі передачі інформації та здійснення платежів SWIFT заявили про припинення надання послуг кільком іранським фінансовим установам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому в заяві компанії не йдеться про санкції США проти іранських банків.

У компанії повідомили, що рішення призупинити доступ іранських банків до системи було "прийнято в інтересах стабільності і цілісності більш широкої глобальної фінансової системи".

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всі інших галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працює над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

При цьому Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під санкцій.

Раніше повідомлялося, що США готові застосувати санкції проти банківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT за зв'язки з Іраном. Міністр фінансів США Стівен Мнучин тоді заявив, що SWIFT може постраждати від санкцій США у разі надання послуг іранським фінансовим установам, що перебувають у "чорного списку" Вашингтона.

Зазначимо, раніше США проводили переговори з міжбанківською системою передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Вашингтон наполягав, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як в 2012 році, до підписання ядерної угоди.