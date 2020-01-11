Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 11 января 2020 года вырос на 5 копеек до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9500 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9500 24,0000 EUR/UAH 26,5654 26,5852 RUB/UAH 0,3907 0,3912

Напомним, 10 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9350 - 23,9550 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,87 - 10 января), продажи - 24,10 (24,19 - 10 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,26 (26,35 - 10 января), продажи - 26,73 (26,86 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 10 января), продажи 3,91 (3,93 - 10 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 11 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.