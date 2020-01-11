Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 11 січня 2020 року виріс на 5 копійок до 24,00 гривень за долар, курс купівлі до 23,95 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,58 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9500 - 24,0000 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9500 24,0000 EUR/UAH 26,5654 26,5852 RUB/UAH 0,3907 0,3912

Нагадаємо, 10 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9350 - 23,9550 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 11 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 24,10 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 26,73 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,82 (23,87 - 10 січня), продажу - 24,10 (24,19 - 10 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,26 (26,35 - 10 січня), продажу - 26,73 (26,86 - 10 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,55 - 10 січня), продажу 3,91 (3,93 - 10 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,96 гривень за долар, не змінивши його в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 січня встановлено на такому рівні: 23,9677 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 11 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.