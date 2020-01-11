НБУ установил официальный курс доллара на 13 января

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс на понедельник не изменился

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 11 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,87 - 10 января), продажи - 24,10 (24,19 - 10 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,26 (26,35 - 10 января), продажи - 26,73 (26,86 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 10 января), продажи 3,91 (3,93 - 10 января) грн за 10 рублей.