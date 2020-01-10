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Курс доллара усилил падение на межбанке

Новости » Финансы     10.01.2020 - 17:09
Курс доллара усилил падение на межбанке
Фото: курс доллара сегодня снизился (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 24 гривен

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 10 января завершил торги на отметке 23,95 гривен, что на 17 копеек ниже вчерашних показателей. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку - до 26,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9350 - 23,9550 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9350

23,9550

EUR/UAH

26,5654

26,5852

RUB/UAH

0,3907

0,3912

Отметим, утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,0100 - 24,0350 грн/доллар, евро 26,6462 - 26,6692 грн/евро, российский рубль 0,3916 - 0,3921 грн/рубль. В течение дня ослабление иностранной валюты только усилилось.

В обменных пунктах сегодня курс покупки доллара составлял 23,87 (23,92 - 9 января), продажи - 24,19 (24,26 - 9 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 26,35 (26,41 - 9 января), продажи - 26,86 (26,94 - 9 января) грн за евро. В то же время крупнейшие банки реагировали на ослабление доллара более сдержанно и предлагали валюту за 24,15-24,65 грн/доллар.

Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий прогнозирует, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году. По его словам, в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами.

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