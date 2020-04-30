Межбанк закрылся курсом доллара ниже психологического уровня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар стоит дешевле до 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 30 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9700 грн/доллар, евро 29,2595 - 29,2894 грн/евро, российский рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9400 26,9700 EUR/UAH 29,2595 29,2894 RUB/UAH 0,3639 0,3645

Напомним, 29 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 29,2567 - 29,2785 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 30 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,19 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 29,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,93 (26,95 - 29 апреля), продажи - 27,19 (27,20 - 29 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,04 - 29 апреля), продажи - 29,45 (29,47 - 29 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 29 апреля), продажи 3,68 (3,68 - 29 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,95 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 мая установлен на таком уровне: 26,9592 гривен за 1 доллар (-0,0122 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет 26,9714 гривен за 1 доллар.