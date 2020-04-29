Курс доллара на межбанке упал ниже психологического уровня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар стоит дешевле до 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 29 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,96 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 29,2567 - 29,2785 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9300 26,9600 EUR/UAH 29,2567 29,2785 RUB/UAH 0,3668 0,3675

Напомним, 28 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0050 - 27,0350 грн/доллар, евро 29,2761 - 29,3086 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3652 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 29 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,95 (27,01 - 28 апреля), продажи - 27,20 (27,32 - 28 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,19 - 28 апреля), продажи 3,68 (3,66 - 28 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.