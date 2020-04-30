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Курс доллара на 30 апреля упал ниже 27 гривен впервые за 1,5 месяца

Новости » Экономика     30.04.2020 - 07:45
Курс доллара на 30 апреля упал ниже 27 гривен впервые за 1,5 месяца
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ опустил официальный курс доллара ниже психологической отметки

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на 30 апреля упал ниже 27 гривен впервые за 1,5 месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, в последний раз курс доллара был ниже 27 гривен - 26,5249 гривен за доллар. После этого он поднялся выше 28 гривен, однако в апреле колебался в диапазоне от 27 до 28 гривен.

Курс доллара на 30 апреля упал ниже 27 гривен впервые за 1,5 месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 29 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,35 гривен за евро. После 12:00 курс доллара упал ниже 27 гривен.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 апреля справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, снизив его по сравнению с 28 апреля (27,05 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 29 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,95 (27,01 - 28 апреля), продажи - 27,20 (27,32 - 28 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,19 - 28 апреля), продажи 3,68 (3,66 - 28 апреля) грн за 10 рублей.

Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 29 апреля Доллар на межбанке торгуется у психологической отметки
Темы: Курс доллара
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