Міжбанк закрився курсом долара нижче психологічного рівня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безготівковий долар коштує дешевше до 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 30 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 26,97 гривень за долар, курс купівлі до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,28 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9700 грн/долар, євро 29,2595 - 29,2894 грн/євро, російський рубль 0,3639 - 0,3645 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9400 26,9700 EUR/UAH 29,2595 29,2894 RUB/UAH 0,3639 0,3645

Нагадаємо, 29 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,9300 - 26,9600 грн/долар, євро 29,2567 - 29,2785 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 30 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 27,19 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 29,45 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,93 (26,95 - 29 квітня), продажу - 27,19 (27,20 - 29 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,03 (29,04 - 29 квітня), продажу - 29,45 (29,47 - 29 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,21 - 29 квітня), продажу 3,68 (3,68 - 29 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 4 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 травня встановлено на такому рівні: 26,9592 гривень за 1 долар (-0,0122 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить 26,9714 гривень за 1 долар.