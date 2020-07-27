Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,58 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8100 - 27,8400 грн/доллар, евро 32,5571 - 32,5867 грн/евро, российский рубль 0,3885 - 0,3891 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8100 27,8400 EUR/UAH 32,5571 32,5867 RUB/UAH 0,3885 0,3891

Отметим, 24 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,3305 - 32,3626 грн/евро, российский рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержания курса гривны.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса национальной валюты после недельной паузы.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн.