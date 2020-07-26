Аналитики дали прогноз курса доллара на ближайшую неделю

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар может подняться до уровня марта текущего года

В течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,27 до 27,88 грн (+2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,42/27,45 до 27,82/27,85 (+1,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,25/27,50 до 27,65/27,93 (+1,5%/+1,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержания курса гривны.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса национальной валюты после недельной паузы.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле-2020 стали психологические факторы.

По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".