Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снова подорожал после краткосрочного падения

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,3305 - 32,3626 грн/евро, российский рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8400 27,8700 EUR/UAH 32,3305 32,3626 RUB/UAH 0,3872 0,3877

Отметим, 23 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7800 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,1859 - 32,2178 грн/евро, российский рубль 0,3889 - 0,3995 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,62 (27,80 - 23 июля), продажи - 27,91 (28,09 - 23 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,73 (31,85 - 23 июля), продажи - 32,29 (32,43 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,51 (3,52 - 23 июля), продажи 3,94 (3,97 - 23 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 27,7559 гривен за 1 доллар (-0,122 грн). При этом курс доллара на 24 июля составляет 27,8779 гривен за 1 доллар.