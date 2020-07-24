ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Курс доллара снизился после 10-дневного роста

Киев, Пятница 24 июля 2020 16:03
Курс доллара снизился после 10-дневного роста
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар рос после назначения нового главы НБУ и снизился благодаря интервенциям центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 27,7559 гривен за 1 доллар (-0,122 грн). При этом курс доллара на 24 июля составляет 27,8779 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снизился после 10-дневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара снизился впервые с 16 июля, когда главой НБУ был назначен Кирилл Шевченко. Падению доллара способствовала продажа НБУ валюты из резервов.

Курс доллара снизился после 10-дневного роста

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,20 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 июля справочный курс на уровне 27,73 грн/доллар, снизив его по сравнению с 23 июля (27,88 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 18 копеек до 27,91 гривен за доллар. Курс евро снизился на 14 копеек до 32,29 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,62 (27,80 - 23 июля), продажи - 27,91 (28,09 - 23 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,73 (31,85 - 23 июля), продажи - 32,29 (32,43 - 23 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,51 (3,52 - 23 июля), продажи 3,94 (3,97 - 23 июля) грн за 10 рублей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь