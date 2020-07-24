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НБУ продал 350 млн долларов из резервов для стабилизации курса гривны

Киев, Пятница 24 июля 2020 16:35
НБУ продал 350 млн долларов из резервов для стабилизации курса гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк возобновил интервенции на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса национальной валюты после недельной паузы.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 3291,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 685,10 млн долларов.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне и за последние три дня на межбанке продано 350 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение июня купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов.

При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты. Июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал в резервы валюту, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

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