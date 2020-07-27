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Межбанк открылся снижением курса доллара

Киев, Понедельник 27 июля 2020 11:19
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар дешевеет после выхода НБУ на рынок

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,58 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8100 - 27,8400 грн/доллар, евро 32,5571 - 32,5867 грн/евро, российский рубль 0,3885 - 0,3891 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8100

27,8400

EUR/UAH

32,5571

32,5867

RUB/UAH

0,3885

0,3891

Межбанк открылся снижением курса доллара

Отметим, 24 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,3305 - 32,3626 грн/евро, российский рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 20-24 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержания курса гривны.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса национальной валюты после недельной паузы.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн.

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