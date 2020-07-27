Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дешевшає після виходу НБУ на ринок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 27 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,81 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 22 копійки до 32,58 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8400 грн/долар, євро 32,5571 - 32,5867 грн/євро, російський рубль 0,3885 - 0,3891 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8100 27,8400 EUR/UAH 32,5571 32,5867 RUB/UAH 0,3885 0,3891

Відзначимо, 24 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8700 грн/долар, євро 32,3305 - 32,3626 грн/євро, російський рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 20-24 липня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 347,80 млн доларів для підтримки курсу гривні.

Таким чином, НБУ відновив продаж валюти для підтримки курсу національної валюти після тижневої паузи.

Згідно з прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується продовження зростання курсу долара до гривні.

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2-28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,4 грн.