Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 28,76 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,5800 - 26,6000 грн/доллар, евро 28,7462 - 28,7679 грн/евро, российский рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,5800 26,6000 EUR/UAH 28,7462 28,7679 RUB/UAH 0,3638 0,3642

Напомним, 15 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 28,8399 - 28,8589 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 26,6380 гривен за 1 доллар (-0,0412 грн). При этом курс доллара на 15 мая составляет 26,6792 гривен за 1 доллар.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает значительных колебаний курса доллара к гривне после завершения правительственного карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 12-15 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 161,5 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.