Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 26,60

Курс доллара на межбанке в продаже 15 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,63 гривен за доллар, курс в покупке до 26,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 28,85 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 28,8399 - 28,8589 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6100 26,6300 EUR/UAH 28,8399 28,8589 RUB/UAH 0,3621 0,3625

Напомним, 14 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 28,7849 - 28,8065 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 15 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 26,87 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,00 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,60 (26,66 - 14 мая), продажи - 26,87 (26,93 - 14 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,54 (28,65 - 14 мая), продажи - 29,00 (29,09 - 14 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 14 мая), продажи 3,66 (3,67 - 14 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 26,6380 гривен за 1 доллар (-0,0412 грн). При этом курс доллара на 15 мая составляет 26,6792 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус