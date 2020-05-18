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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Долар опустився до рівня 26,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,60 гривень за долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 28,76 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 28,7462 - 28,7679 грн/євро, російський рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,5800

26,6000

EUR/UAH

28,7462

28,7679

RUB/UAH

0,3638

0,3642

Нагадаємо, 15 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 28,8399 - 28,8589 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,63 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 26,6380 гривень за 1 долар (-0,0412 грн). При цьому курс долара на 15 травня становить 26,6792 гривень за 1 долар.

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Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) не чекає значних коливань курсу долара до гривні після завершення урядового карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 12-15 травня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 161,5 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Автор: Олександр Білоус