Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 8 копеек до 24,02 гривен за доллар, курс в покупке до 23,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9900 - 24,0200 грн/доллар, евро 26,7176 - 26,7486 грн/евро, российский рубль 0,3903 - 0,3909 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9900 24,0200 EUR/UAH 26,7176 26,7486 RUB/UAH 0,3903 0,3909

Напомним, 13 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0500 - 24,1000 грн/доллар, евро 26,7484 - 26,8016 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,92 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 23,9275 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.