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НБУ установил официальный курс доллара на 13 января

Новости » Экономика     13.01.2020 - 07:45
НБУ установил официальный курс доллара на 13 января
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс на понедельник не изменился

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,96 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января установлен на таком уровне: 23,9677 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 11 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальный курс доллара на 13 января

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейку до 23,96 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,58 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,87 - 10 января), продажи - 24,10 (24,19 - 10 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,26 (26,35 - 10 января), продажи - 26,73 (26,86 - 10 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,55 - 10 января), продажи 3,91 (3,93 - 10 января) грн за 10 рублей.

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Темы: Курс доллара
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