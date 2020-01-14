ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Межбанк открылся снижением курса доллара

Новости » Финансы     14.01.2020 - 10:34
Межбанк открылся снижением курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 8 копеек до 24,02 гривен за доллар, курс в покупке до 23,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,74 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9900 - 24,0200 грн/доллар, евро 26,7176 - 26,7486 грн/евро, российский рубль 0,3903 - 0,3909 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,9900

24,0200

EUR/UAH

26,7176

26,7486

RUB/UAH

0,3903

0,3909

Межбанк открылся снижением курса доллара

Напомним, 13 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0500 - 24,1000 грн/доллар, евро 26,7484 - 26,8016 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,92 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 23,9275 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.

НБУ на 14 января снизил официальный курс доллара Межбанк закрылся ростом курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь