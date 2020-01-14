Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 24 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 14 січня 2020 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії продажу знизився на 8 копійок до 24,02 гривень за долар, курс купівлі до 23,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 26,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,9900 - 24,0200 грн/долар, євро 26,7176 - 26,7486 грн/євро, російський рубль 0,3903 - 0,3909 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9900 24,0200 EUR/UAH 26,7176 26,7486 RUB/UAH 0,3903 0,3909

Нагадаємо, 13 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0500 - 24,1000 грн/долар, євро 26,7484 - 26,8016 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,92 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 23,9275 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 13 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.

Відзначимо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк проводить політику плаваючого курсу гривні до долара, та в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом короткої тижня 8-11 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 148 млн доларів, що на 98 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (50 млн доларів). Крім того, НБУ за цей період продав валюти на 30 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля склала 168 млн доларів.