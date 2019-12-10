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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси     10.12.2019 - 10:37
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар торгується біля рівня 23,70 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 грудня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,71 гривень за долар, курс купівлі до 23,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,6900 - 23,7100 грн/долар, євро 26,2295 - 26,2493 грн/євро, російський рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

23,6900

23,7100

EUR/UAH

26,2295

26,2493

RUB/UAH

0,3725

0,3730

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2461 - 26,2659 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2368,851 гривень за 100 доларів (-3,6279 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 9 грудня - 2372,4789 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, можна очікувати досягнення позначки в 23 гривні за долар до кінця місяця

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 436,60 млн доларів, що на 252,60 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (184,00 млн доларів).

Курс долара на 10 грудня оновив черговий мінімум за чотири роки Курс долара на закритті міжбанку виріс
Теми: Курс долара
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