Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 19 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,31 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,58 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,2950 - 27,3150 грн/доллар, евро 32,5629 - 32,5813 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2950 27,3150 EUR/UAH 32,5629 32,5813 RUB/UAH 0,3723 0,3730

Отметим, 18 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 32,6127 - 32,6366 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу группы ICU, на этой неделе движение курса доллара к гривне в сторону снижения сохранится в связи с налоговыми платежами и продажей выручки аграриями.

Напомним, ожидания украинцев относительно курса гривны к доллару в течение ближайших трех месяцев существенно ухудшились.

Индекс девальвационных ожиданий, который рассчитывает компания Info Sapiens, в июле вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.