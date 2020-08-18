Налоги, экспорт и ОВГЗ: от чего будет зависеть курс доллара на этой неделе

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

На рынок будут влиять продажа валюты для налоговых платежей, а также активность нерезидентов на рынке ОВГЗ

На этой неделе движение курса доллара к гривне сохранится в связи с налоговыми платежами и продажей выручки аграриями. В противовес этому притоку валюты могут сыграть нерезиденты, которые будут покупать валюту за счет продажи гривневых ОВГЗ, но баланс рынка будет в пользу предложения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Котович, старший финансовый аналитик группы ICU.

"Поэтому НБУ будет выкупать по меньшей мере 20 млн долларов в день, а в отдельные дни, возможно, и больше. В результате курс гривны будет сдержанно укрепятся, но вряд ли перейдет через отметку 27 грн/доллар", - сказал он.

Как отметил аналитик, на прошлой неделе потребность в гривневых средствах для налоговых платежей побудила налогоплательщиков к более активной продаже валютных средств, что дало дополнительную поддержку гривне и привело к ее укреплению.

Котович добавил, что начало периода квартальных налогов побудило НБУ более активно покупать валюту на рынке и увеличить выкуп с обычного объема для пополнения резервов в 20 млн долларов в день до 143 млн долларов в четверг и 223 млн долларов в неделю.

Главными продавцами валюты могли быть крупные налогоплательщики, среди которых, вероятно, был и НАК "Нафтогаз Украины", и крупные аграрные компании, которые уже получают валютные средства от продажи урожая этого года на экспорт, считает аналитик.

Дополнительное предложение валюты дало очередной толчок к укреплению гривны, и выкуп валюты Нацбанком только сдерживал это движение. Поэтому в итоге к концу недели гривна усилилась на 0,97% до 27,335 грн/доллар, отметил аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 августа 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 223,00 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Таким образом, НБУ продолжил покупку валюты на межбанке, увеличив ее 5,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда объем покупки составил 40 млн долларов.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса как в одну, так и в другую сторону.