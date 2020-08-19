Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Долар піднявся до рівня 27,30 гривень
Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,58 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2950 - 27,3150 грн/долар, євро 32,5629 - 32,5813 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3730 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
27,2950
|
27,3150
|
EUR/UAH
|
32,5629
|
32,5813
|
RUB/UAH
|
0,3723
|
0,3730
нагадаємо, 18 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2750 - 27,2950 грн/долар, євро 32,6127 - 32,6366 грн/євро, російський рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль
Національний банк України (НБУ) на 19 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні рух курсу долара до гривні в бік зниження збережеться у зв'язку з податковими платежами та продажем виручки аграріями.
Нагадаємо, очікування українців щодо курсу гривні до долара протягом найближчих трьох місяців істотно погіршилися.
Індекс девальваційних очікувань, який розраховує компанія Info Sapiens, в липні зріс на 19,1 п. - до значення 161,8.