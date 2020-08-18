НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 8 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 27,2297 гривен за 1 доллар (-0,0764 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 27,3061 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,38 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 августа справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, снизив его по сравнению с 17 августа (27,31 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 18 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,13 (27,23 - 17 августа), продажи - 27,38 (27,47 - 17 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,00 - 17 августа), продажи - 32,45 (32,49 - 17 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,43 - 17 августа), продажи 3,81 (3,83 - 17 августа) грн за 10 рублей.