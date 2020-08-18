Курс доллара перешел к росту на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 18 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 27 копеек до 32,63 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 32,6127 - 32,6366 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2750 27,2950 EUR/UAH 32,6127 32,6366 RUB/UAH 0,3731 0,3736

Отметим, 17 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2550 грн/доллар, евро 32,3388 - 32,3625 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 18 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 27,38 гривен за доллар. Курс евро снизился на 4 копейки до 32,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,13 (27,23 - 17 августа), продажи - 27,38 (27,47 - 17 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,98 (32,00 - 17 августа), продажи - 32,45 (32,49 - 17 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,42 (3,43 - 17 августа), продажи 3,81 (3,83 - 17 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 августа установлен на таком уровне: 27,2297 гривен за 1 доллар (-0,0764 грн). При этом курс доллара на 18 августа составляет 27,3061 гривен за 1 доллар.