Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 5 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 29,48 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9600 - 26,9900 грн/доллар, евро 29,3540 - 29,3867 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3642 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9600 26,9900 EUR/UAH 29,3540 29,3867 RUB/UAH 0,3636 0,3642

Напомним, 4 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 29,4210 - 29,4511 грн/евро, российский рубль 0,3577 - 0,3582 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 26,9749 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн). При этом курс доллара на 4 мая составляет 26,9592 гривен за 1 доллар.

Напомним, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что снижение курса доллара к гривне в апреле - начале мая 2020 года было вызвано рядом факторов, среди которых падение экономической активности и сокращение импорта.

Отметим, население Украины в апреле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты 787,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 736,4 млн долларов. Объем операций на наличном рынке в апреле составил 1523,7 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в марте (2580,3 млн долларов).