НБУ на 5 мая повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар по-прежнему стоит дешевле 27 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 26,9749 гривен за 1 доллар (+0,0157 грн). При этом курс доллара на 4 мая составляет 26,9592 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 4 мая межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,9750 гривен за доллар, курс в покупке до 26,9450 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 29,48 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 мая справочный курс на уровне 26,98 грн/доллар, повысив его по сравнению с 30 апреля (26,97 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 27,18 гривен за доллар, курс евро вырос на 9 копеек до 29,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,89 (26,93 - 30 апреля), продажи - 27,18 (27,19 - 30 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,06 (29,03 - 30 апреля), продажи - 29,54 (29,45 - 30 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,20 (3,21 - 30 апреля), продажи 3,69 (3,68 - 30 апреля) грн за 10 рублей.