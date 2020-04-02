Украинцы сократили продажу валюты и увеличили покупку

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за нехватки наличной валюты в банках граждане не смогли купить достаточно долларов

Население Украины в марте 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 306,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 225,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Таким образом, в марте снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 81,1 млн долларов, в то время феврале она составляла 291,3 млн долларов, в январе - 102,4 млн долларов.

Стоит отметить, что с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В частности, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до возобновления поставок наличности из-за границы.

После этого НБУ закупил наличную валюту и провел с крупнейшими банками несколько аукционов по обмену на безналичную. Однако, по данным НБУ, дефицит наличных долларов пока еще сохраняется.

Напомним, по данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.