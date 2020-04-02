ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы сократили продажу валюты и увеличили покупку

Новости » Экономика     02.04.2020 - 12:58
Украинцы сократили продажу валюты и увеличили покупку
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за нехватки наличной валюты в банках граждане не смогли купить достаточно долларов

Население Украины в марте 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 306,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 225,3 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

Украинцы сократили продажу валюты и увеличили покупку

Таким образом, в марте снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 81,1 млн долларов, в то время феврале она составляла 291,3 млн долларов, в январе - 102,4 млн долларов.

Украинцы сократили продажу валюты и увеличили покупку

Стоит отметить, что с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В частности, государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до возобновления поставок наличности из-за границы.

После этого НБУ закупил наличную валюту и провел с крупнейшими банками несколько аукционов по обмену на безналичную. Однако, по данным НБУ, дефицит наличных долларов пока еще сохраняется.

Напомним, по данным НБУ, украинцы продали за 2019 год валюты на 14943,4 млн долларов и купили на 14766,6 млн долларов. Чистая продажа составила 176,8 млн долларов.

Ниже психологической отметки: что происходит с курсом доллара 2 апреля Межбанк открылся ростом курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк Украинывалютный рынокКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь