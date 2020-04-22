Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 22 апреля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,1100 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,4577 - 29,4794 грн/евро, российский рубль 0,3516 - 0,3521 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1100 27,1300 EUR/UAH 29,4577 29,4794 RUB/UAH 0,3516 0,3521

Напомним, 22 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200 грн/доллар, евро 29,4414 - 29,4740 грн/евро, российский рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне: доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Напомним, согласно прогнозу консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.