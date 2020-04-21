Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 3 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 21 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,12 гривен за доллар, курс в покупке до 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200 грн/доллар, евро 29,4414 - 29,4740 грн/евро, российский рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0900 27,1200 EUR/UAH 29,4414 29,4740 RUB/UAH 0,3522 0,3528

Напомним, 17 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0600 - 27,0900 грн/доллар, евро 29,4602 - 29,4901 грн/евро, российский рубль 0,3661 - 0,3669 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 21 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 29,66 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,04 - 17 апреля), продажи - 27,40 (27,38 - 17 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,03 (29,07 - 17 апреля), продажи - 29,66 (29,67 - 17 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,21 - 17 апреля), продажи 3,68 (3,71 - 17 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 апреля установлен на таком уровне: 27,0815 гривен за 1 доллар (+0,0041 грн). При этом курс доллара на 21 апреля составляет 27,0774 гривен за 1 доллар.