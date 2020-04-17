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Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года

Новости » Финансовый кризис 2020     17.04.2020 - 12:56
Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экспертная оценка более сдержанная, чем правительственная

Средний курс в 2020 году составит 28,85 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", который подготовлен основе предположений сотрудников министерств и частных компаний.

Согласно прогнозу, в 2021 году средний курс составит 30,00 гривен за доллар, в конце года - 30,75 гривен за доллар.

Как отмечается в прогнозе, курс доллара вырастет "в результате девальвационных процессов".

В консенсус-прогнозе также приводятся данные правительственного макропрогноза от 29 марта 2020 года, согласно которым средний курс в 2020 году составит 30 гривен за доллар, в конце года - 29,5 гривен за доллар.

Эксперты спрогнозировали курс доллара до конца года

Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2021 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков. Все прогнозы, представленные участниками опроса, являются экспертными оценками специалистов, а не официальными прогнозами учреждений.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу "Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии", Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 4,2%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ, сократится на 3,0%.

Отметим, первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что в апреле 2020 года на валютном рынке Украины психологические настроения сменились на экономические расчеты.

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Темы: Курс доллара
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